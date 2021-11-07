Karadeniz müziği ile rock müziği sentezleyerek kendi tarzını oluşturan Laz kökenli Türk müzisyen, söz yazarı Kazım Koyuncu, sevenleri tarafından her zaman "Karadeniz'in Hırçın Çocuğu" olarak anıldı. 16 yıl önce sevenlerine veda eden Koyuncu'nun bugün (7 Kasım 2021) 50. yaş günü. Sevenleri onu doğum gününde anmak için "Kazım Koyuncu şarkı sözleri | Kazım Koyuncu sözleri, görselleri" konu başlıklarına göz atıyor. Haberimizde detaylara yer verdik...

KAZIM KOYUNCU ŞARKI SÖZLERİ | KAZIM KOYUNCU SÖZLERİ, GÖRSELLERİ

Birkaç aylık ömrün var. Soruyorsun kendine, Ne götürmek istiyorsun? Para yok işine yaramaz. Can kalıyor elinde, can nedir, uyur, gözünü kapatır gidersin. İyi ki mülkiyetten bu kadar uzakmışım. Şimdi gitmemem için, asla ölmeyi düşünmemem için bir sebep var. Acayip bir sevgi var.

Kanseri, kanser olmayanlar anlayamaz. Kanser de oldum artık. Duyarlı bir sanatçı olarak onları da hissediyorum. Ben kanserden çok korkan bir insandım. Kanserim ve korkmuyorum. Sadece beni sevenleri ve özgürlüğümü düşünüyorum. Ölüm küçük bir şey, ama hastalık özgürlüğünüzü sınırlıyor.

Biz de öldük. Ama her şeye rağmen bu yeryüzünde şarkılar söyledik. Teşekkürler dünya.

O çayı içen biri geri zekâlıdır. Ben kendi zekâmla ve felsefemle ölümü, hayatı uzatabilirim, kısaltabilirim, her şeyi yapabilirim. Peki benim köyümdekiler, anasının kuzusu çocuklar, 16 yaşındaki kız o neyi düşünsün, hangi felsefeyi düşünsün? Onun annesi hangi felsefeyle acısını yumuşatsın? Sen kimsin, o acıları onlara tattırabiliyorsun? Bu ülkenin politikacılara, yalancılara ihtiyacı yok. Kendi onuruna sahip çıkmış, kendi kişiliğine sahip çıkmış haline ihtiyacı var.

Bilemiyorum; bazen aklım yetmiyor, tüm akılları toplasam da bir aşk etmiyor.

Savaşın ne kadar kötü bir şey olduğunu anlamak için, savaşmak zorunda değiliz.

Bütün savaşlardan beter bir savaş. Saklanacak yerin yok. Ne yer, ne gök, ne de suyun altı...

Ben bir müzisyenim, ondan sonra biraz Karadenizli’yim, ama hepsinin ötesinde ben bir devrimciyim.

Şarkılarla geçtim aranızdan.

Çok fiyakalı bir hastalığa yakalandım, baba.

Bütün dünyanın, bütün toprakları hepimizindir. Bütün şarkılar, dünyadaki tüm insanlarındır. Tüm topraklarda memleketimizdir.

Konserime sadece bilet alarak giremezsiniz. Herkes gelirken yanında bir kitap getirsin. Kapıda durup tek tek kontrol edeceğim.

Yüz sene daha yaşasam, yapsam, yapsam, yapsam hep yapsam yine eksik gideceğiz. Ne kadar eksik gidersek hayatta yapacak o kadar çok şey bırakırız.

Devrimi düşlüyorsan ona göre yaşarsın. Yürüyüşün farklı olur. Bakkala, manava başka türlü davranırsın. Bunun için sana kimse puan yazmaz tabii ama anlarlar. Orada birisi farklı yürüyordur.

Yerim yurdum yoktur benim, dünyada bir yerdeyim.

Sevgi bin kilometre ötede bile olsa gelir dokunur bize.

Birbirimizi sevmemiz için birbirimize benzememiz gerekmez.

Sizin için ucuz olan nükleer enerji değil, insan hayatıdır...

Birbirimizi anlamamız için aynı dili konuşmamıza gerek yok. Ezildikten sonra hepimiz aynı şarabız...

Hayatım boyunca Türkiye’deki sistemle mücadele ettim. Sonunda fark ettim ki sistemle kanser aynı şey.

Kaldırın, kaldırın gözlerimden şu sisini yüzyılların . Bir çocuk gibi görmek istiyorum her şeyini dünyanın...

Sevgi çok önemli bir şey. Sevmeyi bilebilmek, sevdiğini hissedebilmek, seni sevenlerle göz göze gelebilmek.

Kürdüm dedim.

Hadi lan bölücü dediler.

Laz’ım dedim.

Hadi lan devşirme rum dediler.

Çerkez’im dedim.

Hain Ethem’in torunları dediler.

Aleviyim dedim.

Dinsiz kızılbaş dediler.

Ezidiyim dedim.

Yezidin pis soyu dediler.

Arabım dedim .

Pir yobazlar dediler.

Ben dedikçe onlar da bir şey dediler.

İnsanım diyecektim ama insanlığa ait her şeyi yok ettiler.

''Çok kitap okumaya çalışıyordum ama az kitap vardı. O yüzden ansiklopedi okuyordum. Çünkü kırtasiyeye birkaç kitap geliyordu, onları zaten ediniyordum. Ama ne bulursam okuyordum. Üniversiteyi kazanmam başkalarına göre enteresandı çünkü okulu takdirle bitiren çocuk değildim.''

''Ne tarz müzik yapıyorsanız yapın, siz eğer hayata muhalif bir noktadan bakıyorsanız -bana göre de bakmak gerekir- her zaman yapacak bin tane eylem söz konusudur.''

"Kötü şeyler gördük: savaşlar,katliamlar, ölen,öldürülen çocuklar gördük, kendi dilini, kültürünü, kendisini kaybeden insanlar ve topluluklar gördük. Yanan kentler, köyler, ormanlar, hayvanlar gördük. Yoksul insanlar, ağlayan anneler, babalar, her gün bu sokaklarda ölüme koşan tinerci çocuklar gördük. Biz de öldük. Ama her şeye rağmen bu dünyada şarkılar söyleyebildik.

Teşekkürler dünya..."

Ardımda bırakıp gül çağrısınıAyrılık anı bu sisli şarkıyılrmaklar gibi akıp uzun uzunTerkediyorum bu kentiAh, ölüler gibi Kumral bir çocuğun yaz öyküsü buŞarkılarla geçtim aranızdanYalnızlar gibi susup uzun uzunDüşlüyorum bu kentiAhh, bir aşk gibi Sen yağmur ol ben bulut sen yağmur ol ben bulutMaçka’da buluşalım

KAZIM KOYUNCU ŞARKILARI