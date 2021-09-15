Karafa ne demek, TDK'ya göre Karafa kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Karafa ne demek? Karafa TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi karafa kelimesi. Peki karafa ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre karafa nedir, karafa kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Karafa kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Karafa kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

KARAFA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Karafa kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Karafa kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ye göre karafa kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Uzun boyunlu, kulpsuz küçük rakı sürahisi

KARAFA CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Garson gel şu karafayı doldur.