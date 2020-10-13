iPhone 12 bugün tanıtılıyor! İşte gelmesi beklenen özellikler...Karagümrük - Kasımpaşa maçı Ülker Stadyumu'nda oynanacak!Aydın Tabip Odası Başkanı Dr. Esat Ülkü Korona virüse yenik düştüKim Milyoner Olmak İster'e damga vuran Hikmet Karakurt 250 bin TL'lik soruyu açtırdı!Afyonkarahisar'da yürüyüşlere 15 günlük yasak!Sahte içki kabusu sürüyor! İstanbul'da ölü sayısı 7'ye yükseldiGelinim Mutfakta'da gün birincisi kim oldu? 13 Ekim çeyrek altını kim aldı?İstanbullulara kötü haber! İTO, ekmeğe zam yaptı... Yeni fiyatlar üzecekSkolyoz Belirtileri Nelerdir? Skolyoz Hastalığı Nasıl Anlaşılır?Cemali Sertel kimdir? Kaç yaşında? Nereli?
İstanbul25 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Karagümrük - Kasımpaşa maçı Ülker Stadyumu'nda oynanacak!

Karagümrük - Kasımpaşa maçı Ülker Stadyumu'nda oynanacak!

Süper Lig'de 5. hafta mücadelesi olan Karagümrük - Kasımpaşa maçı, Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki bakım çalışmaları nedeniyle Ülker Stadyumu'nda oynanacak.

Karagümrük - Kasımpaşa maçı Ülker Stadyumu'nda oynanacak!

Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak Fatih Karagümrük-Kasımpaşa karşılaşması, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirilecek bakım çalışmaları nedeniyle Ülker Stadyumu'na alındı.

Süper Lig'in 5. haftasında Fatih Karagümrük ile Kasımpaşa, 18 Ekim Pazar günü saat 16.00'da başlayacak mücadelede karşı karşıya gelecek. Vefa Stadı'nın yeterli standartları sağlayamadığı için geride kalan 2 iç saha maçını Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynayan Karagümrük, bu kez ise Ülker Stadyumu'na ev sahibi olarak çıkacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Olimpiyat Stadı'nda yapılacak bakım çalışmaları sebebiyle bu kararı aldı.

Süper Lig'e bu sezon yükselen Karagümrük, ligde yaz transfer dönemi boyunca yaptığı transferlerle ve gösterdiği performans ile takdir topluyor. Ligde şu ana kadar 4 maça çıkan Karagümrük, 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Kasımpaşa ise ligde 4 maçta 2 galibiyet alarak 6 puanla 9. sırada bulunuyor. 

Onur Çelik
Spor Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT