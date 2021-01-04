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Karagümrük'ün yeni transferleri bu hafta sahada!

Bu sezon yapılan transferlerle adından söz ettiren Fatih Karagümrük, Ocak transfer dönemi girmeden önce anlaştığı isimleri bu hafta itibarıyla sahaya sürebilecek.

Karagümrük'ün yeni transferleri bu hafta sahada!

Futbolda yarın başlayacak olan ara transfer döneminde bu hafta içi yeni isimleri izleyeceğiz. Yaklaşık 1 ay önce Karagümrük'e imza atan Borini, Bertolacci ve Emre Çolak, çarşamba günü Antalyaspor deplasmanında forma giyebilecek.

Ara transfer dönemi başlamadan 3 yıldız isme imzayı attıran Karagümrük, yarın itibariyle bu oyuncuları sahaya sürebilecek. Yaklaşık 1 aydır takımla birlikte hazırlıklarını sürdüren Fabio Borini, Andrea Bertolacci ve Emre Çolak, bu hafta formaya kavuşacak. Bu 3 futbolcunun lisans işlemleri için kırmızı-siyahlı kulüpte yoğun bir süreç yaşanırken, her 3 oyuncunun da forma verilmesi halinde Antalyaspor deplasmanında sahada olabileceği belirtildi.

Karagümrük'ün yeni transferleri bu hafta sahada!

BİRKAÇ TAKVİYE DAHA YAPILACAK

Takımda eksiklerin olduğu bu süreçte, her 3 yıldız ismin de forma giyebilecek duruma gelmesi, teknik ekibi memnun etti. Transferin en hızlı ekibi olan Karagümrük, transfer dönemi başlamadan 3 oyuncuyu kadrosuna katarak, hazır hale getirmişti. Başkan Süleyman Hurma, geçtiğimiz günlerde anlaşmaya vardıkları oyuncular olduğunu ve transfer dönemi başladığında birkaç takviye daha yapacaklarını ifade etmişti.

Kırmızı-siyahlı ekip, devre arasında forvet hattına önemli bir ismi getirmeyi planlıyor.

Onur Çelik
Spor Editörü


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