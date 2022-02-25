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Karagürgen ne demek, TDK'ya göre Karagürgen kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Karagürgen kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Karagürgen ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Karagürgen nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Karagürgen kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Karagürgen ne demek, TDK'ya göre Karagürgen kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Karagürgen ne demek? Karagürgen TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi karagürgen kelimesi. Peki karagürgen ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre karagürgen nedir, karagürgen kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

KARAGÜRGEN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Karagürgen kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre karagürgen kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Gürgen

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?

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