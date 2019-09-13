Karakolluk olan Reynmenden olay sonrası ilk açıklama

Dün gece basın mensuplarıyla arbede yaşayan Reynmen sosyal medya hesabında açıklamalarda bulundu.

SİZLERDEN ÖZÜR DİLERİM

Dün yaşanan olaylar ne yazık ki gerçek, bilmek zorunda kaldığınız için sizlerden gerçekten özür dilerim... Niyetim bir iki hafta ortalıktan kaybolmak size muhabbeti unutturmaya çalışmak da değil. Her şey apaçık ortada... Ortada yanlış olduğunu bildiğimiz bir şey var ama o yanlışa sebep olan bazı şeyler var..

OLAY SONRASI REYNMEN'DEN İLK AÇIKLAMA

NELER OLMUŞTU?

MUHABİRİN TELEFONU ZORLA ALDI

Bir mekandan çıkarken Show Tv muhabirinin 'Nasılsınız, magazin basınına pek konuşmuyorsunuz. Biraz konuşabilir miyiz?" sorularına aniden sinirlenen Reynmen, "İndirin o telefonları" diyerek tepki gösterdi. Reynmen ardından kendisini çeken UçanKuş TV muhabirinin elinden zorla telefonunu alarak görüntüleri silmeye çalıştı.

ÖNCE DARP SONRA TOKAT

Gerilim sonrası sinirlerine hakim olamayan Reynmen, muhabir Akif Yaman'ı darp ederek tokat attı. Darp sonrasında muhabirler olay yerinden ayrılarak karakola gidip şikayetçi oldu.