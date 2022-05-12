Karaman Valisi Tuncay Akkoyun kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Tuncay Akkoyun biyografisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Valiler Atama Kararnamesi ile Karaman Valisi olarak atanan Karaman Valisi Tuncay Akkoyun vatandaşlar tarafından merak edilerek araştırılmaya başlandı. Karaman Valisi olarak atanan Tuncay Akkoyun kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Tuncay Akkoyun biyografisi...

TUNCAY AKKOYUN KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ? TUNCAY AKKOYUN BİYOGRAFİSİ

Tuncay Akkoyun 07 Ağustos 1976 tarihinde Elazığ'da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini Elazığ'da tamamlayan Akkoyun, 1995 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünde başladığı üniversite öğrenimini 1999 yılında tamamladı. Aynı yıl İçişleri Bakanlığı'nca açılan kaymakamlık sınavını kazandı ve 2000 yılı Mayıs ayında Elazığ Kaymakam Adayı olarak mesleğe başladı.

Adıyaman-Besni, Adana-Karaisalı ve Malatya-Kale Kaymakam Vekilliği görevlerinde bulundu. Akkoyun Elbistan Kaymakamlığı yaptı. Akkoyun son olarak mülkiye müffettişliği görevini yapan Akkoyun, 12 Mayıs 2022 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Karaman Valisi olarak atandı.