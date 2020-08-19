Karaman'da kısıtlama: 65 yaş üstü ve 18 yaş altına yasak!

Tüm dünyayı etkisi altına alarak şimdiye dek 777 binden fazla insanın ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs kapsamında ülkemizdeki pozitif vaka sayılarında da artış söz konusu. B u kapsamda alınan önlemler dahilinde ülke sınırları içindeki birçok şehirde 65 yaş üstünde olan kişilere sınırlamalar getirildi. Belirli bölgelerde belirli saatlerde bulunmaları yasaklanan vatandaşları üzecek bir haber de Karaman'dan geldi.

PAZAR YERLERİNE GİRMELERİ YASAK

Karaman İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yapılan açıklamada, 65 yaş üstü ve 18 yaş altı olan vatandaşlara yeni kısıtlamalar geldiği belirtilirken bu kişilerin 19 Ağustos Çarşamba tarihinden itibaren pazar yerlerine alınmayacağı duyuruldu.

EBEVEYNLERİ OLMADAN LOKANTALARA GİREMEYECEKLER

Bunun yanı sıra 18 yaş altı kişileri kapsayan bir diğer karar da aynı tarihten itibaren geçerli olmak üzere saat 17.00'den itibaren bu kişilerin ebeveynsiz, vatandaşların toplu bulundukları yeme-içme yerlerine alınmaması yönünde oldu. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yapılan açıklamada, "18 yaş altı kişilerin, ebeveynleri olmadan saat 20.00'den sonra lokanta, restoran, pastane, kafe, kafeterya, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi, çay ocağı gibi yeme içme yerlerine 19.08.2020 tarihinden itibaren alınmamalarına karar verilmiştir. Ayrıca yukarıda belirtilen söz konusu tedbirlere ve kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. ve Kabahatler Kanununun 32. maddesi gereğince idari para cezası uygulanmasına, konusu suç teşkil eden davranışlarda ise Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına oy birliği ile karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

TÜRKİYE'DE SON DURUM

Türkiye'de son 24 saatte 1263 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 20 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 251 bin 805, can kaybı 6 bin 16 oldu. Son 24 saatte 942 kişinin daha iyileşmesiyle Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 232 bin 913 oldu. Bakan Koca yaptığı değerlendirmede 10 gün önceye dikkat çekti.

Bakan Koca yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Bu tabloda her gün açıklanan Koronavirüs test sonuçları, ortalama 10 gün önceki bulaşmaları gösteriyor. Sonuçlara göre, ortalama 10 gün önce, virüs, tedbirlere uyulmayan ortamlarda 1.263 kişiye daha bulaştı. Kararlı olursak, virüse bu gücü tanımayabiliriz."