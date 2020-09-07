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Karaman'da vatandaşa HES kodu kontrolü

KARAMAN'da koronavirüs vakalarının artması üzerine güvenlik güçleri sokakta yürüyen vatandaşları durdurup Sağlık Bakanlığı'nca verilen Hayat Eve Sığar "HES" kodunu kontrol ediyor. Vakaların arttığı şehirde kurallara uymayan herkes üzerinde yaptırımların sıkı sıkıya uygulanacağı belirtildi.

Karaman'da vatandaşa HES kodu kontrolü

KARAMAN'da koronavirüs vakalarının artması üzerine güvenlik güçleri sokakta yürüyen vatandaşları durdurup Sağlık Bakanlığı'nca verilen Hayat Eve Sığar "HES" kodunu kontrol ediyor. Ayrıca İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına uymayan işyerlerine ise kapatma cezasına kadar gidecek yaptırımlar uygulanmaya başlanacak.

Karaman'da vatandaşa HES kodu kontrolü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün yaptığı açıklamada son bir haftada vaka sayısı artan iller arasında Karaman'ın da olduğunu belirtti. Bunun üzerine gözler bu kente çevrildi. Kentte ana caddelerde maske takma kuralına uyulurken, ara sokaklarda uyulmadığı gözlendi. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından daha önce kentin 84 cadde ve sokağında, çekirdek ve dondurma yemenin yanı sıra sigara içmek de yasaklanmıştı. Yine yurt genelinde olduğu gibi düğünlerde de kısıtlamalara gidildi. Tedbirlerin artırıldığı kentte güvenlik güçleri sokakta yoldan geçen vatandaşları durdurup Sağlık Bakanlığı tarafından verilen Hayat Eve Sığar "HES" kodunu kontrol ediyor. Eğer filyasyon ekipleri tarafından takipte olan kişi çıkarsa, hemen gerekli işlemler yapılıp, karantinaya alınıyor.

Karaman'da vatandaşa HES kodu kontrolü

KURALLARA UYMAYAN İŞ YERİ, 3 GÜN KAPATILACAK

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu bugün aldığı yeni kararla, kurulun almış olduğu kararlara ve Sağlık Bakanlığı'nın ayrı ayrı her sektör için yayınlamış olduğu Salgın Yönetimi Çalışma Rehberinde belirtilen tedbirlere uymayan işletmeler hakkında da yeni yaptırımlar uygulayacağını açıkladı.

Kurallara uymayan işletmelerin ilk önce uyarılacağı, ikincisinde idari para cezası uygulanacağı üçüncüsünde 1 gün, dördüncüsünde ise 3 gün iş yerinin kapatılacağı belirtildi.

Karaman'da vatandaşa HES kodu kontrolü

Esnaf olarak kurallara uymaya çalıştıklarını belirten Mustafa Başköstekçi, şunları söyledi:

''Haberlerde Karaman'ın vaka artış oranında ilk sıralarda olduğunu duyuyoruz. Bizler esnaf olarak elimizden geldiğince tedbir almaya çalışıyoruz. Kurallara herkesin dikkat etmesi lazım, kurallara dikkat edersek bu vaka oranları muhakkak düşecektir. Ben halen sorumsuz insanların olduğunu düşünüyorum. Halen daha şehrin merkezinde çarşıda maske takmayanlar var. Güvenlik güçlerini gördükleri zaman çenelerindeki maskeleri burunlarına çekiyorlar bunlar çok yersiz ve tehlikeli'" diye konuştu.

Berna Akkaya
Editör


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