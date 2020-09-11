Yunus Emre, Mevlana, Şeyh Edebali gibi pek çok önemli ismin yetiştiği Karaman’ın oldukça köklü bir geçmişi vardır. Kendine has yemekleriyle hayran olunası bir mutfak kültürüne sahip Karaman'da bir o kadar da severek gezilebilecek pek çok yer mevcut. Peki Karaman'ın neyi meşhur? Karaman'da ne yenir?Gezilecek yerler nereler?

KARAMAN'DA NE YENİR?

CALLA

Karaman'ın en meşhur yemeği olarak bilinmektedir. Sebze ve kuzu etinden oluşan lezzetli bir yöresel yemektir.,

MIKLA

Yumurta ve sarımsaklı yoğurt karışımından yapılan yemek Karaman'da sıklıkla yapılır.

TÖĞMEKEN

Semizotu yemeği olarak bilinen bu lezzet Karaman'da töğmeken adı ile tanımlanır.

PAPARA YEMEĞİ

Görünüşüyle oldukça dikkat çeken Papara yemeği bayat ekmekten yapılmaktadır.

SALÇALI KÖFTE

Salçalı köfte Karaman' ın en meşhur ana yemeğidir. Çok ama çok lezzetlidir. Karaman' da her yerde salçalı köfte bulabilir ve yiyebilirsiniz.

GEZİLECEK YERLER?

KARAMAN KALESİ

12. asırda, Selçuklu Devleti döneminde inşa edilmiştir. Dış kale ve iç kale olmak üzere iki yapıdan oluşmuştur, ancak günümüze sadece iç kale gelebilmiştir. Karaman Kalesi, Türkiye'nin en gösterişli kalelerinden biridir.

İNCESU MAĞARASI

TARTAN EVİ

ÇEŞMELİ KİLİSESİ

ERMENEK VADİSİ

HATUNİYE MEDRESESİ

MERAPOLİS MAĞARASI

TAŞKALE TAHIL AMBARI

ZEYVE PAZARI

HAKKINDA: Karaman 254.545 nüfusa sahiptir. İlin yüzölçümü 9.163 km²'dir. Türkiyenin 58. büyük ili olma özelliğine sahiptir.