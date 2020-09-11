Karaman'ın neyi meşhur? Karaman'da ne yenir? | Gezilecek yerler
Karaman'ın neyi meşhur? Karaman'da ne yenir? Karaman, yer altı şehirleri, mağaralar ve inanç merkezleriyle gezmeye gelenleri kendine hayran bırakan bir özelliğe sahiptir. Karaman'a geldiyseniz Karaman Kalesi'ne çıkıp, Karaman'ı seyretmeden, Karaman'ın koyununu görmeden, dönmeyin. İşte Karaman'da gezilecek yerler ve Karaman hakkında bilgiler...
Yunus Emre, Mevlana, Şeyh Edebali gibi pek çok önemli ismin yetiştiği Karaman’ın oldukça köklü bir geçmişi vardır. Kendine has yemekleriyle hayran olunası bir mutfak kültürüne sahip Karaman'da bir o kadar da severek gezilebilecek pek çok yer mevcut. Peki Karaman'ın neyi meşhur? Karaman'da ne yenir?Gezilecek yerler nereler?
KARAMAN'DA NE YENİR?
CALLA
Karaman'ın en meşhur yemeği olarak bilinmektedir. Sebze ve kuzu etinden oluşan lezzetli bir yöresel yemektir.,
MIKLA
Yumurta ve sarımsaklı yoğurt karışımından yapılan yemek Karaman'da sıklıkla yapılır.
TÖĞMEKEN
Semizotu yemeği olarak bilinen bu lezzet Karaman'da töğmeken adı ile tanımlanır.
PAPARA YEMEĞİ
Görünüşüyle oldukça dikkat çeken Papara yemeği bayat ekmekten yapılmaktadır.
SALÇALI KÖFTE
Salçalı köfte Karaman' ın en meşhur ana yemeğidir. Çok ama çok lezzetlidir. Karaman' da her yerde salçalı köfte bulabilir ve yiyebilirsiniz.
GEZİLECEK YERLER?
KARAMAN KALESİ
12. asırda, Selçuklu Devleti döneminde inşa edilmiştir. Dış kale ve iç kale olmak üzere iki yapıdan oluşmuştur, ancak günümüze sadece iç kale gelebilmiştir. Karaman Kalesi, Türkiye'nin en gösterişli kalelerinden biridir.
İNCESU MAĞARASI
TARTAN EVİ
ÇEŞMELİ KİLİSESİ
ERMENEK VADİSİ
HATUNİYE MEDRESESİ
MERAPOLİS MAĞARASI
TAŞKALE TAHIL AMBARI
ZEYVE PAZARI
HAKKINDA: Karaman 254.545 nüfusa sahiptir. İlin yüzölçümü 9.163 km²'dir. Türkiyenin 58. büyük ili olma özelliğine sahiptir.