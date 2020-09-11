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  3. Karaman'ın neyi meşhur? Karaman'da ne yenir? | Gezilecek yerler

Karaman'ın neyi meşhur? Karaman'da ne yenir? | Gezilecek yerler

Karaman'ın neyi meşhur? Karaman'da ne yenir? Karaman, yer altı şehirleri, mağaralar ve inanç merkezleriyle gezmeye gelenleri kendine hayran bırakan bir özelliğe sahiptir. Karaman'a geldiyseniz Karaman Kalesi'ne çıkıp, Karaman'ı seyretmeden, Karaman'ın koyununu görmeden, dönmeyin. İşte Karaman'da gezilecek yerler ve Karaman hakkında bilgiler...

Karaman'ın neyi meşhur? Karaman'da ne yenir? | Gezilecek yerler

Yunus Emre, Mevlana, Şeyh Edebali gibi pek çok önemli ismin yetiştiği Karaman’ın oldukça köklü bir geçmişi vardır. Kendine has yemekleriyle hayran olunası bir mutfak kültürüne sahip Karaman'da bir o kadar da severek gezilebilecek pek çok yer mevcut. Peki Karaman'ın neyi meşhur? Karaman'da ne yenir?Gezilecek yerler nereler?

KARAMAN'DA NE YENİR?

CALLA

Karaman'ın neyi meşhur? Karaman'da ne yenir? | Gezilecek yerler

Karaman'ın en meşhur yemeği olarak bilinmektedir. Sebze ve kuzu etinden oluşan lezzetli bir yöresel yemektir.,

MIKLA

Karaman'ın neyi meşhur? Karaman'da ne yenir? | Gezilecek yerler

Yumurta ve sarımsaklı yoğurt karışımından yapılan yemek Karaman'da sıklıkla yapılır. 

TÖĞMEKEN

Karaman'ın neyi meşhur? Karaman'da ne yenir? | Gezilecek yerler

Semizotu yemeği olarak bilinen bu lezzet Karaman'da töğmeken adı ile tanımlanır.

 

PAPARA YEMEĞİ

Karaman'ın neyi meşhur? Karaman'da ne yenir? | Gezilecek yerler

Görünüşüyle oldukça dikkat çeken Papara yemeği bayat ekmekten yapılmaktadır. 

SALÇALI KÖFTE

Karaman'ın neyi meşhur? Karaman'da ne yenir? | Gezilecek yerler

Salçalı köfte Karaman' ın en meşhur ana yemeğidir. Çok ama çok lezzetlidir. Karaman' da her yerde salçalı köfte bulabilir ve yiyebilirsiniz. 

GEZİLECEK YERLER?

KARAMAN KALESİ

Karaman'ın neyi meşhur? Karaman'da ne yenir? | Gezilecek yerler

12. asırda, Selçuklu Devleti döneminde inşa edilmiştir. Dış kale ve iç kale olmak üzere iki yapıdan oluşmuştur, ancak günümüze sadece iç kale gelebilmiştir. Karaman Kalesi, Türkiye'nin en gösterişli kalelerinden biridir.

İNCESU MAĞARASI

Karaman'ın neyi meşhur? Karaman'da ne yenir? | Gezilecek yerler

TARTAN EVİ

Karaman'ın neyi meşhur? Karaman'da ne yenir? | Gezilecek yerler

ÇEŞMELİ KİLİSESİ

Karaman'ın neyi meşhur? Karaman'da ne yenir? | Gezilecek yerler

ERMENEK VADİSİ

Karaman'ın neyi meşhur? Karaman'da ne yenir? | Gezilecek yerler

HATUNİYE MEDRESESİ

Karaman'ın neyi meşhur? Karaman'da ne yenir? | Gezilecek yerler

MERAPOLİS MAĞARASI

Karaman'ın neyi meşhur? Karaman'da ne yenir? | Gezilecek yerler

TAŞKALE TAHIL AMBARI

Karaman'ın neyi meşhur? Karaman'da ne yenir? | Gezilecek yerler

ZEYVE PAZARI

Karaman'ın neyi meşhur? Karaman'da ne yenir? | Gezilecek yerler

HAKKINDA: Karaman 254.545 nüfusa sahiptir. İlin yüzölçümü 9.163 km²'dir. Türkiyenin 58. büyük ili olma özelliğine sahiptir.



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