Karamollaoğlu'ndan cumhurbaşkanı çıkışı! AK Partili Alpay Özalan küplere bindi: "Koskoca Türkiye'nin başına bir kukla getirmek istiyorlar"

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun seçilecek cumhurbaşkanı hakkında yaptığı açıklamaları sert sözlerle eleştirdi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Karamollaoğlu'ndan cumhurbaşkanı çıkışı! AK Partili Alpay Özalan küplere bindi: "Koskoca Türkiye'nin başına bir kukla getirmek istiyorlar"

Altılı masada aday karmaşası devam ederken liderlerin yaptığı açıklamalar ise kafaları karıştırmaya devam ediyor. Son olarak Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamolloğlu seçimi kazanmaları durumunda cumhurbaşkanının görev ve işlevleri hakkında tartışılacak ifadeler kullandı.

Karamollaoğlu, seçilecek adayın genel başkanlarla istişare ederek ülkeyi yöneteceğini ifade ederek kukla isim tanımı yaptı.

Karamollaoğlu'ndan cumhurbaşkanı çıkışı! AK Partili Alpay Özalan küplere bindi: Koskoca Türkiye'nin başına bir kukla getirmek istiyorlar

ALPAY ÖZALAN TEPKİ GÖSTERDİ

Karamollaoğlu'nun açıklamalarını sosyal medya hesabından değerlendiren AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan sert sözler kullandı. Özalan şunları kaydetti:

" Temel Karamollaoğlu, 'Adayımız cumhurbaşkanı seçilirse, masadaki genel başkanlar onu yönetecek' dedi.

Koskoca Türkiye'nin başına bir kukla getirmek istiyorlar. Parti binalarında sinek avlayan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan, cumhurbaşkanına emir verecekmiş. Sisteme bakın!"

Karamollaoğlu'ndan cumhurbaşkanı çıkışı! AK Partili Alpay Özalan küplere bindi: Koskoca Türkiye'nin başına bir kukla getirmek istiyorlar

TEMEL KARAMOLLAOĞLU NE DEDİ?

Bir grup gazeteciyle bir araya gelen Temel Karamollaoğlu “Liderler, bu ortak yönetimin neresinde olacak? Cumhurbaşkanı yardımcısı mı olacaklar, kabinede mi olacaklar” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Önümüzdeki toplantıda bu konu netleşecek. İki husus var zaten. Bir yol haritası dediğimiz bu; yani biz Türkiye’yi seçime kadar ve seçimden sonra nasıl yöneteceğiz? Biz şu konuda kararlıyız; birlikte yöneteceğiz. Aynen koalisyonlarda olduğu gibi yöneteceğiz. Ancak, birlikte yöneteceğiz de cumhurbaşkanı anayasa değişmediği için layüsel. Tabii nasıl olacak? Cumhurbaşkanı seçiminden önce, cumhurbaşkanı adayı, siyasi parti genel başkanları ile birlikte. ‘Ben bundan sonra, bu değişiklik sağlanana kadar siyasi parti genel başkanları ile istişare ederek Türkiye’yi yöneteceğim.’ Bu taahhütte bulunacak, o kadar.”

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