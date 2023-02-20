Karamurat Gölü, kış manzarasıyla hayranlık uyandırdı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde doğal kaynaklarla beslenen Karamurat Gölü havadan görüntülendi. Göl kış manzarasıyla hayranlık uyandırdı

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Karamurat Gölü, kış manzarasıyla hayranlık uyandırdı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde doğal kaynaklarla beslenen Karamurat Gölü havadan görüntülendi.

Bolu şehir merkezine yaklaşık 80 kilometre uzaklıkta bulunan Mudurnu ilçesinin doğa harikalarından biri olan Karamurat Gölü'nün çevresi, kar yağışıyla birlikte beyaza büründü.

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KARAMURAT GÖLÜ KIŞ GÖRÜNTÜLERİ HAYRAN BIRAKTI

Taşkesti beldesine bağlı Akyokuş köyünde bulunan Karamurat Gölü, hava sıcaklıklarının düşmesi sebebiyle kısmen dondu. Dipten kaynayan ve vadilerden akan sular ile beslenerek doğallığını koruyan, etrafı çam ve köknar ağaçlarıyla çevrili Karamurat Gölü, kış manzarasıyla da hayranlık uyandırdı.

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