KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde Anadolu Gençlik Derneği (AGD) tarafından Mekke'nin fethinin 1388. yıl dönümünü dolayısıyla program düzenlendi.

Karamürsel Kültür Merkezi'ndeki program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Karamürsel AGD Başkanı Veysel Öztürk, dernek olarak imanlı, ahlaklı ve şuurlu bir gençlik yetiştirmek için çalıştıklarını söyledi.

Konuşmanın ardından programın konuğu ilahiyatçı-eğitimci Cemil Koral, "Mekke'nin Fethi" konulu sunum gerçekleştirdi.

Program, şiir dinletisi, sinevizyon gösterisi ve Siyer-i Nebi yarışmasının ödül töreniyle son buldu.