Karanfil Yağının Faydaları ve Zararları Nedir? Karanfil Yağı İçilir Mi?

Faydaları saymakla bitmeyecek olan karanfil yağının kullanım alanı epeyce geniştir. Son zamanlarda sıkça tercih edilip kullanılan yağlar arasındadır. Peki karanfil yağının faydaları ve zararları nedir? Karanfil yağı içilir mi? Karanfil yağı nasıl üretilir? Karanfil yağı nasıl kullanılır?

Karanfil Yağının Faydaları ve Zararları Nedir?

Ağaçlardan toplanmış olan kurutulmuş tomurcuklarını damıtılması ile elde edilen karanfil yağı sağlık problemini de iyileştiren yağlar arasındadır. Karanfil yağının birçok kullanım alanı vardır. Ağız ve diş bakımı için karanfil yağı kullanılabilir. Ağız ve diş bakımında kullanıldığı gibi cilt bakımında da karanfil yağı tercih edilir. Bunların yanı sıra hazımsızlık, öksürük ve astım gibi bazı rahatsızlıklarda da kullanılır. Karanfil tanelerinin faydalı olduğu kadar karanfil yağının da faydaları saymakla bitmez. Karanfil yağının içeriğinde fazla oranda C vitamini ve A vitamini vardır. Aynı zamanda potasyum, demir, fosfor ve kalsiyum bakımından zengindir. Birçok faydası olan karanfil yağının en başta gelen faydaları şunlardır:

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Strese bağlı baş ağrısı ve sızısını giderebilmek için kullanılır.

İltihaplanma gibi durumlarda iltihaplanmayı önler ve iyileşmesini hızlandırır.

Cilt bakımı rutinlerinde akne ve sivilcenin geçmesi için kullanılır.

Hafızayı kuvvetlendirir.

Bağışıklık sistemini korur antioksidan özelliği vardır. Ufak iltihaplanmalar daha faydalıdır.

Romatizma gibi rahatsızlıklarda iyileşme sağlar. Kas ağrısı ve eklem ağrısının giderilmesinde yardımcıdır.

Stres ve yorgunluk hissini azaltıp zihinsel sağlığı iyi gelir.

Kusma ve mide bulantısı gibi mide rahatsızlıklarına iyi gelip mideyi rahatlatır.

Saç bakımında tercih edilen yağlardan biridir. Saçın beslenip uzamasını sağlar. Taşıyıcı yağlar ile karıştırılıp saç diplerine uygulanır.

Diş ağrısına ve diş eti ağrılarında işe yarar. Bir miktar ılık su içerisine iki damla damlatılıp gargara yapılır.

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Karanfil Yağının Zararları

Tüm bitkisel yağlar gibi karanfil yağı kullanmadan önce bir uzmandan bilgi alınması gerekir. Herhangi bir uzmana danışmadan karanfil yağı kullandığınızda vücut alerjik bir reaksiyon gösterip cildinize zarar verebilir. Bunun yanında hamile ve emzirme dönemindeki insanların karanfil yağı kullanılması önerilmez.

Cilt Tahrişi

Karanfil yağı, bazı insanlarda cilt tahrişine sebebiyet verebilir. Bunu denemek için dirseğinizin iç kısmına seyreltilmiş karanfil yağı uygulayarak test edebilirsiniz. Kızarıklık, kaşıntı ve herhangi bir sorunla karşılaşmanız durumunda yağı topikal olarak kullanmayı bırakın.

Alerjik Reaksiyon ve Semptomlar

Karanfil yağı kullanımı bazı alerjik reaksiyonlara ve anafilaksi belirtileri yaşamanıza neden olabilir.

Bu semptomları yaşamanız, karanfil yağından olumsuz etkilendiğinizin göstergesidir:

Döküntü veya kurdeşen

Nefes almada zorluk

Kusma, ishal veya kramp

Bayılmak

Ayrıca nadiren de olsa yüksek dozda karanfil yağı kullanımı karaciğer hasarı oluşturabilir.

Karanfil Yağı Nasıl Elde Edilir?

Yaz mevsimi sonunda ve yine kış aylarında elle toplanan tomurcuklar, rengi kahverengileşinceye kadar kurutulur. Daha sonrasında tomurcuklar baharat formuna getirilir ve buharla damıtılma işlemi uygulanarak esansiyel bir yağ elde edilir.

Karanfil Yağı Nerelerde Kullanılır?

Karanfil yağı, geleneksel Çin tıbbında 2000 yıldan fazla bir süredir koku, baharat ve ilaç olarak kullanılmıştır. Gıda ve çaylar için tatlandırıcı yapısının yanı sıra aromatik bir yağ olarak öne çıkan karanfil yağı, özellikle diş ağrılarının tedavisinde kullanılmasıyla dikkat çeker.

Karanfil Yağı Nasıl Kullanılır?

Gıda ve çaylar için tatlandırıcı özelliğiyle bilinen ve aromatik yapısı öne çıkan karanfil yağını evde kullanmanın birkaç farklı yolu vardır. Bunlar:

Sprey

Karanfil yağını sprey olarak kullanmak, baharatlı kokusunu odaya geçirmek için en etkili yoldur. Karanfil spreyi elde etmek için;

Suyun içine birkaç damla karanfil yağı ekleyin. Önerilen miktar 10-15 damladır. Çözeltinin içine dağıtıcı maddeler de ekleyebilirsiniz.

Püskürtmeden önce şişeyi iyice çalkalayın.

Lokal Kullanım

Ağrı kesici, yara iyileşmesi ve kaşıntılarınızı hafifletme özelliğinden faydalanmak istiyorsanız karanfil yağını cildinize uygulayabilirsiniz.

Diş Kullanımı

Günlük yaşamınızda sizi zorlayan diş ağrınız varsa, doktora gidene kadar karanfil yağı sayesinde ağrıyı hafifletebilirsiniz. Ağrıyan dişe karanfil yağını şu şekilde uygulayabilirsiniz:

Ağır tadını bastırmak için zeytin veya hindistancevizi yağı gibi yenilebilir yağın içine karanfil yağı ekleyerek yağı seyrelttikten sonra, temiz bir pamuk topuyla emdirip, diş etleriyle temastan kaçınarak pamuğa aldığınız yağı ağrıyan diş üstüne rahatlama gelene kadar birkaç dakika süre ile uygulayın.

Gerektiğinde her 2 saatte bir uygulayabilirsiniz.

Karanfil Yağını Kimler Kullanmamalıdır?

Karanfil yağını; 2 yaşından küçükseniz, hamile veya emziren bir anneyseniz, devam eden ciddi sağlık sorunlarınız varsa kullanmanız önerilmez. İçerisindeki öjenolün kan pıhtılaşmasına müdahale etmesi sebebiyle aktif kanaması olanların da karanfil yağı tüketmesi sağlıklı değildir.

KARANFIL YAĞI HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR

Karanfil Yağı İçilir mi?

Ağrıyan dişlere ve cilde topikal olarak uygulanan karanfil yağının içilmesi ve yutulması tavsiye edilmez.

Karanfil Yağı Cilde İyi Gelir mi?

Karanfil yağı lokal olarak uygulandığında dokunun yeniden şekillenmesini destekleyerek cilde parlaklık ve esneklik sağlayan dermal fibroblastların hasarına karşı önleyici olup, cildin canlı kalmasına yardım eder.

Karanfil Yağı Yüze Sürülür mü?

Karanfil yağını lokal olarak yüzün belli bölgelerine dikkat edecek şekilde uygulayabilirsiniz. Üzerine birkaç damla karanfil yağı damlatılmış pamuğu, temiz cilt üzerine hafif bir tabaka halinde sürebilirsiniz.

Karanfil Yağı Diş Beyazlatır mı?

İçeriğinde öjenol kimyasal bileşeni sayesinde diş ağrılarına iyi gelen karanfil yağı diş beyazlatmaz.