Eskişehirspor - Tuzlaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Uzmanlar uyarıyor, Aman dikkat! Şimdi de aşı yalanı...7 Aralık Show TV Yayın Akışı |Çukur yeni bölümde neler olacak?İrem Derici sosyal medyada trend oldu! 'Kolim Tecrübesizdir!MSB açıkladı: Haftanin ve Zap'ta 11 terörist öldürüldü7 Aralık TRT1 Yayın Akışı | Uyanış: Büyük Selçuklu yeni bölümde neler olacak?Elektrik kesintisi 7 Aralık Pazartesi 2020 AYEDAŞSamsunspor - Menemenspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Karantina Erdem Kınay'a yaramadı! İlginç zurna şovu sosyal medyada olay oldu!7 Aralık FOX TV Yayın Akışı |Yasak Elma yeni bölümde neler olacak?
İstanbul9 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Karantina Erdem Kınay'a yaramadı! İlginç zurna şovu sosyal medyada olay oldu!

Karantina Erdem Kınay'a yaramadı! İlginç zurna şovu sosyal medyada olay oldu!

Ünlü aranjör Erdem Kınay'ın çektiği IG TV videosu sosyal medyada alay konusu oldu. İşte Erdem Kınay'ın olay yaratan videosu...

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlüler arasında yer alan ünlü aranjör Erdem Kınay son yaptığı paylaşımla tüm dikkatleri üzerine çekti.

Karantina Erdem Kınay'a yaramadı! İlginç zurna şovu sosyal medyada olay oldu!

 Türk besteci, aranjör ve müzik yapımcısı Kınay, yaptığı bestelerle her zaman adından söz ettirmeye devam ederken şimdi de Instagram hesabından yaptığı paylaşımla gündem oldu. 

Kınay'ın IG TV üzerinden yeni yıl temalı yayınladığı videonun sonunda izleyenler gözlerine inanamadı.

gfgfggfdgfgfdgdfgfgdfgdgdf.jpg

İşte ünlü bestecinin izlenme rekorları kıran ilginç IG TV videosu:

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

GÜNÜN EN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI

HABERE YORUM KAT