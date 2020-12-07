Karantina Erdem Kınay'a yaramadı! İlginç zurna şovu sosyal medyada olay oldu!

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlüler arasında yer alan ünlü aranjör Erdem Kınay son yaptığı paylaşımla tüm dikkatleri üzerine çekti.

Türk besteci, aranjör ve müzik yapımcısı Kınay, yaptığı bestelerle her zaman adından söz ettirmeye devam ederken şimdi de Instagram hesabından yaptığı paylaşımla gündem oldu.

Kınay'ın IG TV üzerinden yeni yıl temalı yayınladığı videonun sonunda izleyenler gözlerine inanamadı.

İşte ünlü bestecinin izlenme rekorları kıran ilginç IG TV videosu: