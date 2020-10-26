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  3. Karantina sürelerinin dolmasına 3 saat kala araçlarında polise yakalandılar

Karantina sürelerinin dolmasına 3 saat kala araçlarında polise yakalandılar

Bolu'da, koronavirüs temaslısı oldukları gerekçesiyle karantinaya alınan çift,14 günlük karantina süresinin bitmesine 3 saat kala otomobille seyir halindeyken polise yakalandı.

Karantina sürelerinin dolmasına 3 saat kala araçlarında polise yakalandılar

Bolu'da, koronavirüs temaslısı oldukları gerekçesiyle karantinaya alınan çift, sürenin bitmesine 3 saat kala otomobille seyir halindeyken polise yakalandı. 3 bin 150'şer lira ceza uygulanan çift, 14 gün daha karantinada kalmaları için yurda yerleştirildi.

Karantina sürelerinin dolmasına 3 saat kala araçlarında polise yakalandılar

D-100 kara yolu, Yumrukaya mevkisinde uygulama yapan polis ekipleri, saat 15.00 sıralarında Ankara yönüne giden bir otomobili durdurdu. Ekipler, araç sürücüsü ve araçta bulunan yolculara Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgusu yaptı. Yapılan sorgulamada otomobilde yolcu olarak bulunan C.O. ve M.O. isimli çiftin koronavirüs temaslısı oldukları tespit edildi. Karantina sürelerinin bitmesine 3 saat kala kuralları ihlal eden çift, olay yerine gelen nakil aracıyla 14 gün boyunca karantinada kalacakları Abant İzzet Baysal Üniversitesi yerleşkesinde bulunan Seyyide Nefise Öğrenci Yurdu'na götürüldü. Ayrıca, çifte karantina kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira idari para cezası kesildi.

Karantina sürelerinin dolmasına 3 saat kala araçlarında polise yakalandılar

 



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