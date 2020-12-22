Karantinada kız kardeşini bıçaklamak isteyen ağabey annesini öldürdü!

Iğdır'da geçtiğimiz günlerde meydana gelen acı olayda, 5 kişilik Kayar ailesi temaslı olmaları nedeniyle evde karantinaya alındı. Ağabey Serkan Kayar, kardeşi Özgecan’ın telefonla başka biri ile mesajlaştığını görünce tartışma çıkardı. Kavgaya dönüşen olayda Hanım Kayar iki kardeşin arasına girerek kavgayı yatıştırmaya çalışırken oğlu tarafından bıçaklandı.

KIZINI KORUMAK İSTERKEN CANINDAN OLDU

Eline bıçak alan Serkan Kayar, kardeşi Özgecan’ın üzerine yürürken bu arada olayı yatıştırmak ve iki kardeşin arasına girmek isteyen anne Hanım Kaya bıçak darbesiyle yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.

1 KİŞİ ÖLDÜ, BİR KİŞİ HAPSE DÜŞTÜ

Iğdır Devlet Hastanesine kaldırılan Hanım Kayar’ın hayatını kaybettiği öğrenilirken, gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Serkan Kayar’ın ise tutuklandığı öğrenildi.