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  3. Karantinası bittiğini sanıp dışarı çıktı! Belediye binasında şoku yaşadı

Karantinası bittiğini sanıp dışarı çıktı! Belediye binasında şoku yaşadı

Covid-19 sebebiyle evinde karantinada olan ve süresinin bitmesine saatler kala belediyeye su faturasını ödemeye gelen bir kişi, HES kodu sayesinde yakalanarak polis otosu ile karantina yurduna sevk edildi.

Karantinası bittiğini sanıp dışarı çıktı! Belediye binasında şoku yaşadı

Covid-19 sebebiyle evinde karantinada olan ve süresinin bitmesine saatler kala belediyeye su faturasını ödemeye gelen bir kişi, HES kodu sayesinde yakalanarak polis otosu ile karantina yurduna sevk edildi.

Karabük'te korona virüs nedeniyle evinde karantina da olan Mehmet G. isimli şahıs, normal şartlarda akşam saatlerinde dolacak olan karantinasını ihlal ederek su faturasını ödemek için Karabük Belediyesine geldi.

HES Kodu uygulaması nedeniyle belediye girişinde sorgusu yapılan Mehmet G.'nin karantinada olduğunu belirleyen belediye güvenlik görevlileri durumu 112 ekiplerine ve polise bildirildi. Belediye girişinde polis nezaretinde bekletilen şahıs ambulansların yoğun olması sebebiyle polis otosu ile alınarak Katip Çelebi yurduna getirilerek yeniden karantinaya alındı.

Karantinası bittiğini sanıp dışarı çıktı! Belediye binasında şoku yaşadı

Karantinası bittiğini sanıp dışarı çıktı! Belediye binasında şoku yaşadı

Karantinası bittiğini sanıp dışarı çıktı! Belediye binasında şoku yaşadı



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