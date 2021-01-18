Karar Gazetesi köşe yazarı Elif Çakır kimdir, nereli, kaç yaşında?

Elif Çakır kimdir, nereli, kaç yaşında? başlıkları şu sıralar internet mecrasında çokça aratılanlar arasında yerini aldı. Biz de bu konuyla ilgili detayları haberimizde derledik.

ELİF ÇAKIR KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

1971 yılında Çorum'un İskilip ilçesinde doğan 50 yaşındaki gazeteci/yazar Elif Çakır, Akşam, Taraf ve Star gazetelerinde ve Tempo dergisinde muhabirlik ve köşe yazarlığı yaptı. Bu gazetelerin yönetimi değişince Elif Çakır’ın da işine son verildi.

Yaptığı haberlerle medyada genişçe yer alan, tartışmalara konu edilen Elif Çakır, son olarak, Sancak grubundan tasfiye edilen gazetecilerin kurduğu Karar gazetesindeki köşesinde yazılarına devam ediyor.

NE OLDU?

Bahçeli, MHP'nin hedefinde olan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ ve Yeniçağ gazetesi yazarı Orhan Uğuroğlu’nun saldırıya uğramasının ardından partisine yöneltilen eleştirilere yanıt verdi. Bahçeli, "Milliyetçi Hareket Partisi’nin sokakta işi yoktur. Kavga ve karışıklıkta hayır görmesi imkansızdır." dedi.

Gelecek Partisi’ne yakınlığıyla bilinen Karar gazetesini hedef alan Bahçeli, “Karar Gazetesi’nde köşe tutmuş sahte gazetecilerin kışkırtmaları, bunlara ek olarak malum siyasetçi ve gazetecilere saldırılar birbirine eklemlenmiş kuşkulu gündem konularıdır.” dedi.

BAHÇELİ İSİM VERDİ

Karar gazetesinden üç gazetecinin ismini veren Bahçeli, “Karar Gazetesi’nin kiralık köşe yazarları, mesela Elif Çakır, mesela Yıldıray Oğur, mesela Taha Akyol ve diğer köşesiz sözde yazarlar MHP’yi hafife almasınlar, MHP’ye kara çalmasınlar. Çünkü kazdıkları kuyuya çoktan düşmüşler, kızarmayan yüzleriyle yakayı ele vermişlerdir.” ifadelerini kullandı.