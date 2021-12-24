Karar Resmi Gazete'de! Adil Öksüz ve Zekeriya Öz'ün adı da var! Mal varlıkları donduruldu Resmi Gazete'de yer alan Hazine ve Maliye Bakanlığı kararına göre terör örgütü FETÖ/PDY ve PKK/KCK ile dini istismar eden terör örgütleri ve sol terör örgütlere üye olan 770 kişi ve 1 tüzel kişinin mal varlığı donduruldu. Mal varlığı dondurulan kişiler arasında firari FETÖ'cü Zekeriya Öz, 15 Temmuz darbe girişiminin kritik isimleri arasında yer alan Adil Öksüz de yer alıyor.

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