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  3. Karar Resmi Gazete'de! Adil Öksüz ve Zekeriya Öz'ün adı da var! Mal varlıkları donduruldu

Karar Resmi Gazete'de! Adil Öksüz ve Zekeriya Öz'ün adı da var! Mal varlıkları donduruldu

Resmi Gazete'de yer alan Hazine ve Maliye Bakanlığı kararına göre terör örgütü FETÖ/PDY ve PKK/KCK ile dini istismar eden terör örgütleri ve sol terör örgütlere üye olan 770 kişi ve 1 tüzel kişinin mal varlığı donduruldu. Mal varlığı dondurulan kişiler arasında firari FETÖ'cü Zekeriya Öz, 15 Temmuz darbe girişiminin kritik isimleri arasında yer alan Adil Öksüz de yer alıyor.

Karar Resmi Gazete'de! Adil Öksüz ve Zekeriya Öz'ün adı da var! Mal varlıkları donduruldu

24 Aralık 2021 Tarihli ve 31699 Sayılı Resmî Gazete'de  Malvarlığının Dondurulması Kararı yayımladı. Buna göre aralarında Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY), PKK/KCK,dini istismar eden ve sol terör örgütleri olmak üzere 770 kişi ve 1 tüzel kişinin mal varlıkları donduruldu. 

Karar Resmi Gazete'de! Adil Öksüz ve Zekeriya Öz'ün adı da var! Mal varlıkları donduruldu

Zekeriya Öz

ZEKERİYA ÖZ VE ADİL ÖKSÜZ

Listenin çoğunluğunu FETÖ /PDY üyeleri oluşturuyor. Listede adı yer alan 454 FETÖ üyesi arasında 15 Temmuz darbe girişiminde örgütün Hava Kuvvetleri İmamı olan Adil Öksüz ve 3 Temmuz sözde şike soruşturmasını başlatan firari savcı Zekeriya Öz yer alıyor. 

Mal varlıklarına dondurulan kişilerin isimlerini görmek için tıklayınız.

Karar Resmi Gazete'de! Adil Öksüz ve Zekeriya Öz'ün adı da var! Mal varlıkları donduruldu

Adil Öksüz

DEMİRTAŞ'IN KARDEŞİ DE VAR

Öte yandan mal varlıkları dondurulan kişiler arasında tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın kardeşi Nurettin Demirtaş da yer alıyor. 

Diğer yandan mal varlıkları dondurulan kişiler arasında DHKP/C, MKP, MLKP, TKP/ML, DKP/BÖG ve DEV-KAR gibi sol terör örgütleri üyesi 89 kişi de bulunuyor. 

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