Karar Resmi Gazete'de: YSK, seçim ittifaklarının esas ve usullerini belirledi

YSK'nin seçime ittifak olarak girecek partilerin yapması gereken işlemlerin usul ve esaslarını belirlediği Resmi Gazete kararı yayımlandı.

Melahat Ersoy
Editör
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Karar Resmi Gazete'de: YSK, seçim ittifaklarının esas ve usullerini belirledi

Türkiye, 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlere odaklanırken Yüksek Seçim Kurulu, detayları açıklamayı sürdürüyor. Bu kapsamda seçime ittifak yaparak girecek partilerin yapması gerekenler ve sürece ilişkin detayların yer aldığı Resmi Gazete kararı yayımlandı.

YSK kararına göre, ittifak yaparak seçime katılma kararı alan siyasi partiler, 24 Mart 2023 Cuma günü saat 17.00’ye kadar genel başkanlarının imzalarını içeren ittifak protokolünü YSK’ya bildirebilecek. Belirlenen bu tarih ve saatten sonra ittifaka yeni bir siyasi parti dahil edemeyecek.

İTTİFAK PROTOKOLÜNDE DEĞİŞİM YAPILABİLECEK

İttifak yaparak seçime katılma kararı alan siyasi partiler, 7 Nisan 2023 Cuma gününe kadar ittifak protokolünde değişiklik yapabilecek. Siyasi partiler, 6 Nisan saat 17.00’ye kadar ittifaktan vazgeçebilecek.

Karar Resmi Gazete'de: YSK, seçim ittifaklarının esas ve usullerini belirledi

İTTİFAKTAN VAZGEÇİLİRSE NE OLACAK?

İttifak yaparak seçime katılma kararı alan siyasi partiler, 6 Nisan saat 17.00’ye kadar YSK’ya bildirmek suretiyle ittifaktan vazgeçebilecek. Vazgeçme durumunda ise ittifak diğer partiler arasında devam edecek. İttifaktan vazgeçmenin bildirilmesini takip eden gün saat 17.00’ye kadar ittifak içerisindeki diğer partiler ittifak protokolünü değiştirebilecek veya ittifaktan vazgeçebilecek. İttifaktan vazgeçen siyasi partiler aynı gün saat 18.00’ye kadar YSK tarafından ittifak içerisindeki diğer siyasi partilere bildirilecek. İttifak unvanı dışında işaret, amblem ve logo belirlenemeyecek.

İTTİFAK İÇİN UNVAN BELİRLENECEK

İttifak yaparak seçime katılma kararı alan siyasi partiler ittifak protokolünde oy pusulasında kullanılacak ittifak unvanını belirleyebilecek. Kullanılamayacak unvanlar ittifak adının belirlenmesinde de kullanılamayacak. İttifak unvanı dışında işaret, amblem ve logo belirlenemeyecek.

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