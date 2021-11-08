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  3. Karara nöbetçi sulh ceza hakimliği itiraz etti! Orhan Pamuk hakkında tekrar soruşturma başlatıldı!

Karara nöbetçi sulh ceza hakimliği itiraz etti! Orhan Pamuk hakkında tekrar soruşturma başlatıldı!

Yazar Orhan Pamuk hakkında, "Mustafa Kemal Atatürk'e ve Türk bayrağına hakaret" suçlamasının ardından takipsizlik kararı verilmişti. Alınan karar, nöbetçi sulh ceza hakimliğince kaldırıldı. İtiraz üzerine savcılık, Orhan Pamuk hakkında tekrar soruşturma başlattı.

Karara nöbetçi sulh ceza hakimliği itiraz etti! Orhan Pamuk hakkında tekrar soruşturma başlatıldı!

Geçtiğimiz aylarda, İzmir Barosu'na kayıtlı görünen Avukat Tarcan Ülük, yazar Orhan Pamuk hakkında "Mustafa Kemal Atatürk'e ve Türk bayrağına hakaret" sebebiyle suç duyurusunda bulundu. Av. Ülük, hazırladığı dilekçede, Pamuk'un ''Veba Geceleri'' adlı kitabında, Atatürk'e hakaret ederek, halkı kin ve düşmanlığa sevk ettiğini iddia etti.

Karara nöbetçi sulh ceza hakimliği itiraz etti! Orhan Pamuk hakkında tekrar soruşturma başlatıldı!

TAKİPSİZLİK KARARI ARDINDAN YENİDEN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Avukat Tercan Ülük'ün şikayet dilekçesi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından incelendi. Bahsi geçen kitapta Atatürk'e yönelik doğrudan bir hakaret olmadığı gerekçesiyle takipsizlik kararı verdi.

Avukatın karara itiraz etmesi üzerine nöbetçi sulh ceza hakimliği takipsizlik kararını kaldırdı. Bunun üzerine savcılık, Pamuk hakkında yeniden soruşturma başlattı.

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