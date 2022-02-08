Karasal Kumul ne demek, TDK'ya göre Karasal Kumul kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Karasal kumul ne demek? Karasal kumul TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi karasal kumul kelimesi. Peki karasal kumul ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre karasal kumul nedir, karasal kumul kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KARASAL KUMUL NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Karasal kumul kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre karasal kumul kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Deniz kıyısından uzak, çöllerde oluşan kumul

