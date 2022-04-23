Karavide ne demek, TDK'ya göre Karavide kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Karavide ne demek? Karavide TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi karavide kelimesi. Peki karavide ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre karavide nedir, karavide kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KARAVİDE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Karavide kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Karavide kelimesi kökenlidir.

TDK'ya göre karavide kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kerevit

