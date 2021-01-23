Karayip Korsanları: Ölü Adamın Sandığı konusu nedir? Oyuncuları kim? soruları sinema severler tarafından araştırılmaya başlandı. Baş rollerinde Johnny Depp, Orlando Bloom, Keira Knightley gibi isimlerin yer aldığı Karayip Korsanları: Ölü Adamın Sandığı filmi konusu nedir? Karayip Korsanları: Ölü Adamın Sandığı filmi oyuncuları kimler?

KARAYİP KORSANLARI: ÖLÜ ADAMIN SANDIĞI KONUSU

Karayip Korsanları: Siyah İnci'nin Laneti filminin devamıdır.

Aralık 2006 itibarı ile Karayip Korsanları: Ölü Adamın Sandığı ABD'de $423.315.812, uluslararası olarak $642.884.839 hasılat ile toplam kazancı $1.066.200.651'a ulaşmıştır. Film ABD'de gösterime girdiği ilk hafta 135.634.554 $ gelir elde etmiştir. Bu büyük gişe başarısı ile devam filminin çekilmesini garanti altına almıştır.

İlk serüvenden hatırladığımız gözüpek delikanlı Will Turner ve güzel Elizabeth, düğün hazırlıklarını yapadursunlar; dostları eksantrik Kaptan Jack Sparrow, yine bela aramaktadır. Elbette ki, Sparrow'un başına açılacak belalardan Will Turner ve Elizabeth de nasiplerini alacaklardır.

Jack'in, efsanevi Uçan Hollandalı'nın kaptanı Davy Jones'a kan borcu olduğu ortaya çıkınca, tekrar ortalık birbirine girer. Eğer Sparrow, bu borçtan kurtulamazsa ömrü boyunca Uçan Hollandalı'nın kölesi olarak yaşama riskiyle karşı karşıyadır. Ama her beladan kurtulmanın elbet bir yolu olabileceğini düşünen uyanık Jack Sparrow'un, Ölü Adamın Sandığı’na sahip olan kişinin Davy Jones'u da kontrol edebileceğini öğrenmesiyle işler karışır.

KARAYİP KORSANLARI: ÖLÜ ADAMIN SANDIĞI OYUNCULARI

Johnny Depp

Orlando Bloom

Keira Knightley

Naomie Harris

Martin Klebba

Alex Norton

Bill Nighy

Geoffrey Rush

Jack Davenport