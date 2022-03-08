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  3. Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu! Son gün 31 Mart! İşte OGS kullanıcılarının yapması gerekenler!

Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu! Son gün 31 Mart! İşte OGS kullanıcılarının yapması gerekenler!

31 Mart'tan itibaren Otomatik Geçiş Sistemi (OGS) sistemi yerine Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) kullanılacak. Karayolları Genel Müdürlüğü de HGS etiketini ücretsiz almak için takip edilmesi gereken adımları paylaştı.

Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu! Son gün 31 Mart! İşte OGS kullanıcılarının yapması gerekenler!

31 Mart'ta otoyol ve köprülerde Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) dönemi başlayacak.

OGS kullanıcılarının, HGS etiketini ücretsiz almak için uygulayacağı adımlara yer verilen açıklamaya göre, OGS cihazının alındığı bankaya 31 Mart'tan önce başvuru yapılacak. İptal edilen OGS'nin yerine HGS hesabı açılacak. Tüm geçişlerin ücretleri, HGS hesabından tahsil edilecek. 

Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu! Son gün 31 Mart! İşte OGS kullanıcılarının yapması gerekenler!

HESAPTAKİ BAKİYE TAHSİL EDEİLECEK

OGS cihazının iptalinden önce yapılan ve varsa henüz tahsil edilmeyen geçiş ücreti, kapatılacak OGS hesabındaki bakiyeden tahsil edilecek. İşlemden sonra OGS hesabında halen para bulunuyorsa ilgilinin banka hesabına/kredi kartlarına iade edilecek.

OGS ile yapılan geçişlerin ücretlerinin karşılanmaması durumunda kullanılmak üzere, varsa güvence kapsamında alınmış tutarlar banka hesabına/kredi kartına iade edilecek.

Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu! Son gün 31 Mart! İşte OGS kullanıcılarının yapması gerekenler!

İade işlemleri, cihazın iptal tarihinden itibaren 30 gün içinde müşterilerin banka hesaplarına/kredi kartlarına yapılacak.

Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu! Son gün 31 Mart! İşte OGS kullanıcılarının yapması gerekenler!​​​​​​​

31 Mart'a kadar kapatılmamış OGS cihazları, bu tarihten sonra iptal edilecek.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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