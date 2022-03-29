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  3. Karayolları Genel Müdürlüğü'nden uyarı! Bir dönem kapanıyor! OGS'den HGS'ye geçiş için son 2 gün!

Karayolları Genel Müdürlüğü'nden uyarı! Bir dönem kapanıyor! OGS'den HGS'ye geçiş için son 2 gün!

Karayolları Genel Müdürlüğü, otoyol ve köprülerde OGS döneminin 31 Mart'ta sona ereceğini belirterek, Hızlı Geçiş Sistemi'ne (HGS) geçiş işlemlerinin tamamlanmasına 2 gün kaldığını açıkladı.

Karayolları Genel Müdürlüğü'nden uyarı! Bir dönem kapanıyor! OGS'den HGS'ye geçiş için son 2 gün!

Karayolları Genel Müdürlüğü'nden (KGM) yapılan yazılı açıklamada, iki ayrı ücret toplama sisteminin zaman zaman gişelerde karışıklığa neden olduğu belirtilerek, iş yükünün azaltılması ve verimliliğin arttırılarak vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmek adına 31 Mart'tan itibaren OGS sisteminin kaldırılacağı belirtildi.

Karayolları Genel Müdürlüğü'nden uyarı! Bir dönem kapanıyor! OGS'den HGS'ye geçiş için son 2 gün!

GEÇİŞ ORANI YÜZDE 70'İ AŞTI

HGS'ye geçişte son 2 gün olduğuna işaret edilen açıklamada, OGS etiketi olan araç sahiplerine ilgili bankalar tarafından ücretsiz olarak HGS etiketi verileceği ve hesaplarının da HGS'ye dönüştürüleceğinin altı çizildi. OGS'den HGS geçiş oranının yüzde 70'i aştığı duyurulan açıklamada, vatandaşların HGS'ye ilgi gösterdiği, bankalarda da yeterli miktarda HGS etiketinin bulunduğuna dikkat çekildi.

Karayolları Genel Müdürlüğü'nden uyarı! Bir dönem kapanıyor! OGS'den HGS'ye geçiş için son 2 gün!

HGS ETİKETİNİ ÜCRETSİZ ALMAK İÇİN TAKİP EDİLMESİ GEREKEN ADIMLAR

Dönüştürme işlemleri aşamasında ve sonrasında kullanıcıların otoyol geçişlerini rahatlıkla yapabileceğini ve herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyeceği kaydedilen açıklamada, OGS kullanan vatandaşların HGS etiketini ücretsiz almak için takip etmesi gereken adımlar da şöyle sıralandı:

Karayolları Genel Müdürlüğü'nden uyarı! Bir dönem kapanıyor! OGS'den HGS'ye geçiş için son 2 gün!​​​​​​​

"OGS cihazının alındığı bankaya 31 Mart'tan önce başvuru yapılacaktır. İptal edilen OGS'nin yerine HGS hesabı açılması gerekmektedir. Tüm geçişlerin ücretleri HGS hesabından tahsil edilecektir. OGS cihazının iptalinden önce yapılan ve henüz tahsil edilmeyen geçiş ücreti, kapatılacak OGS hesabındaki bakiyeden tahsil edilecektir. İşlemden sonra OGS hesabında halen para bulunuyor ise ilgilinin banka hesabına ya da kredi kartına iade edilecektir. OGS ile yapılan geçişlerin ücretlerinin karşılanmaması durumunda kullanılmak üzere güvence kapsamında alınmış tutarlar banka hesabında ya da kredi kartlarına iade edilecek. İade işlemleri, cihazın iptal tarihinden itibaren 30 gün içinde müşterilerin banka hesaplarına ya da kredi kartlarına yapılacaktır. OGS cihazını HGS etiketi ile değiştirenlerin işlem yapmalarına gerek bulunmayacaktır. 31 Mart'a kadar kapatılmış tüm OGS cihazları bu tarihten sonra iptal edilecektir."

Bölge Gündem Editör Ekibi
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