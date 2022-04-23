Karbonado ne demek, TDK'ya göre Karbonado kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Karbonado ne demek? Karbonado TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi karbonado kelimesi. Peki karbonado ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre karbonado nedir, karbonado kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KARBONADO NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Karbonado kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Karbonado kelimesi İspanyolca kökenlidir.

TDK'ya göre karbonado kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kara elmas

