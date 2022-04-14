Karbonizasyon ne demek, TDK'ya göre Karbonizasyon kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Karbonizasyon ne demek? Karbonizasyon TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi karbonizasyon kelimesi. Peki karbonizasyon ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre karbonizasyon nedir, karbonizasyon kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KARBONİZASYON NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Karbonizasyon kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre karbonizasyon kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Hayvansal lifler içinde bulunan bitkisel kısımların veya selülozik liflerin giderilmesi için asitlerle sıcaklık etkisi altında işlem görmesi

