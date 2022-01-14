Karbonlaşmak ne demek, TDK'ya göre Karbonlaşmak kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Karbonlaşmak ne demek? Karbonlaşmak TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi karbonlaşmak kelimesi. Peki karbonlaşmak ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre karbonlaşmak nedir, karbonlaşmak kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KARBONLAŞMAK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Karbonlaşmak kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre karbonlaşmak kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Karbon durumuna gelmek, kömürleşmek

