Karcığar ne demek, TDK'ya göre Karcığar kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Karcığar ne demek? Karcığar TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi karcığar kelimesi. Peki karcığar ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre karcığar nedir, karcığar kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KARCIĞAR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Karcığar kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre karcığar kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Klasik Türk müziğinde hareketli bir makam

