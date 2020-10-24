Kardashian'ın klonu Hande Yener!

47 yaşındaki ünlü popçu Hande Yener, bir süredir ekibiyle birlikte yeni klip hazırlıkları için Antalya'da bulunuyordu. Yeni albümü 'Carpe Diem' için bambaşka bir tarza bürünerek İnstagram hesabından bir fotoğraf yayınlayan Hande Yener'in son hali, takipçilerini şaşkına çevirdi.

KİM KARDASHİAN'I KLONLAMIŞ

Son imajıyla ABD'li oyuncu ve magazin yıldızı Kim Kardashian'a benzetilen Hande Yener'i, takipçileri ayırt etmekte zorlandı. Yeni tarzı ile olay olan Yener'in paylaşımına ise gelen yorumların bazıları; "Gerçekten gözlerime inanamadım!", "Hande Yener’den adeta Kim Kardashian yapmışsın.", "Hangisi Hande?","Hande nerede?"- Kim kime benzemiyor ki!- Ben ikisini de Kim sandım!