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‘Kardeşim bıçaklandı’ dedi arkadaşını dolandırdı

Pendik'te görüşme bahanesiyle arkadaşının telefonunu alan kişi, kardeşim bıçaklandı sanırım diyerek yanından ayrıldığı arkadaşının dijital ortamdaki cüzdanından 12 bin 300 doları kendi hesabına aktardı.

‘Kardeşim bıçaklandı’ dedi arkadaşını dolandırdı

Geçen Çarşamba günü Pendik’te gerçekleşen olayda, bir firmada pazarlama sorumlusu olarak çalışan Doğan Güneş bir süredir görüşmediği eski iş arkadaşı Burak A. ile bir kafede bir araya geldi.

Uzun süre kripto para konusunda sohbet eden ikili, kafeden ayrılıp akaryakıt istasyonu önüne geldiklerinde Burak A. çeşitli bahanelerle Doğan Güneş’in telefonunu alarak görüşmelerde bulundu.

Burak A. arkadaşının telefonunu alarak bölgeden uzaklaşırken Güneş, bir süre arkadaşına ulaşma yolu aradı. Telefonlarına cevap alamadıktan sonra şüphe duyarak kişisel dijital para hesabını kontrol etti.

Hesabındaki paraların transfer  olduğunu gören Güneş, polis merkezine giderek arkadaşını şikayet etti. Burak A. isimli şahsın Amerika’ya gitmek için 40 bin dolara ihtiyacı olduğunu söylediği ve kendi babasını da 28 bin dolar miktarında dolandırdığı öğrenildi.

‘Kardeşim bıçaklandı’ dedi arkadaşını dolandırdı

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