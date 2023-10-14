Kardeşini darp ederek sınıftan almaya çalışan kişi öğretmenlere de saldırdı!

Adana'da bir kişi, kız kardeşini sınıftan zorla almaya çalıştığı sırada kendisine engel olan öğretmenlere saldırdı. O anlar kameraya yansıdı.

Olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Başak Mahallesi'nde bulunan İsmail Sefa Özler Ortaokulu'nda meydana geldi.

İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen bir kişi sınıftan kız kardeşini darp ederek çıkartmaya çalıştı. Bunun üzerine öğretmenler araya girdi ancak şahıs bu seferde öğretmenlere saldırdı. O anlar başka bir öğretmen tarafından saniye saniye görüntülendi.

Tutuklandı

5 öğretmene yumruk atarak saldıran şahıs daha sonra okuldan kaçtı. İhbar üzerine okula gelen polis ekipleri Ziyanak'ı yakalayarak gözaltına aldı. İfadesinde kız kardeşinin okumasını istemediğini bu yüzden sınıfı bastığını söyleyen Ziyanak, çıkartıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.