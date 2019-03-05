Kardeşini öldürüp düğünü kana buladı! Cezası belli oldu Niğde'nin Bor ilçesinde, kız kardeşinin düğününde tabancayla havaya ateş açarak erkek kardeşinin ölümüne neden olduğu öne sürülen Ramazan K'ye 25 yıl hapis cezası verildi.

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