Kardeşini öldürüp düğünü kana buladı! Cezası belli oldu
Niğde'nin Bor ilçesinde, kız kardeşinin düğününde tabancayla havaya ateş açarak erkek kardeşinin ölümüne neden olduğu öne sürülen Ramazan K'ye 25 yıl hapis cezası verildi.
Niğde 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına 28 yaşındaki tutuklu sanık Ramazan K. ile avukatı katıldı.
Sanık Ramazan K. savunmasında, düğünde havaya ateş ederken erkek kardeşi Hasan'ın yere düştüğünü gördüğünü belirterek, "Suçsuzum, pişmanım. Kardeşimin ölümünden dolayı büyük acı duyuyorum. Tahliyeme karar verilsin." dedi.
25 YIL CEZA ALDI
Mahkeme heyeti, Ramazan K'ye "olası kastla adam öldürmek" suçundan 25 yıl, "ruhsatsız silah bulundurma" suçundan 10 ay 25 gün hapis ve para cezası vererek tutukluluk halinin devamına hükmetti.
NE OLMUŞTU?
Düğünü kana bulanan Rabia K'nin ağabeyi Hasan K. 30 Ağustos'da Bor ilçesindeki düğünde havaya ateş açılması sonucu başından yaralanmış, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Olayla ilgisi ağabeyi Ramazan K. tutuklanmıştı.
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