Kardeşinin av tüfeğiyle kazara vurduğu iddia edilen kadın öldü

Trabzon'un Maçka ilçesinde, yere düşen kardeşinin elindeki av tüfeğinin ateş alması sonucu kazara vurulduğu iddia edilen kadın hayatını kaybetti.

İddiaya göre, ilçeye bağlı Yediharman Yaylası'nda hayvanlarını otlatmak için yanında av tüfeğiyle evden ayrılan H.O. (17), dengesini kaybederek yere düştü. Düşme sırasında ateş alan tüfekten çıkan saçmalar, H.O'nun ablası N.K'ya (37) isabet etti.

Ailesi tarafından hastaneye kaldırılan N.K, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili gözaltına alınan H.O, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. H.O, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.