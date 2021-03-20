Kardeşlerim dizisinde şoke eden gerçek yıllara sonra ortaya çıktı! Ömer meğerse Kadir'in kardeşi değilmiş...

ATV ekranlarında Cumartesi akşamları ekranlara gelen Kardeşlerim dizisinin 5.bölümünde şoke eden gelişmeler yaşandı. Kadir ile amcası Orhan sahil kenarında konuşurken şoke eden bir gerçek ortaya çıktı. Ömer'i dedesinin bir cami avlusuna bıraktığını anlatan amca Orhan, kardeşiyle birlikte Ömer'i üvey annesinin yanına getirdiklerini ve öz kardeşleri olmadığını Kadir'e anlattı.

Daha sonra Orhan, Ömer'in Harika'nın annesi olan Suzan'ın oğlu olduğunu söyledi. Kadir bunun üzerine ne yapacağını şaşırırken amcasına bu durumun bilinmemesini ve gizli kalması gerektiğini söyledi. Kadir artık kardeşlerine bakma kaygısının yanında gizli kalması gereken bir sırrın ortaya çıkmaması için de çaba gösterecek ve zorlu anlar yaşayacak.

Dizinin ilerleyen bölümlerinde yaşanacaklar şimdiden merak konusu olurken izleyiciler şimdiden yeni bölümü iple çekiyor.