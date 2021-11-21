Kardeşlerim izleyicisini üzen haber! Damlasu İkizoğlu diziye o sözlerle veda etti!

Senaryosunu Gül Abus Semerci'nin keleme aldığı, yönetmenliğini Serkan Birinci'nin üstlendiği, ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim, yeni sezonuyla da büyük ilgi görüyor.

Başrollerinde Celil Nalçakan, Ahu Yağtu, Halit Özgür Sarı, Su Burcu Yazgı Coşkun, Onur Seyit Yaran, Bilal Yiğit Koçak'ın yer aldığı Kardeşlerim dizisi, 20 Kasım Cumartesi akşamı 29. son bölümüyle ekranlara geldi. Son bölümde, kardeşlerin en büyüğü olan Kadir karakteri öldü. Böylece Kadir'e hayat veren Halit Özgür Sarı diziden ayrılmış oldu.

Ancak dizinin sıkı takipçileri, Kadir'in ölümünün etkisini henüz üzerinden atamamışken gelen ikinci bir ayrılık haberiyle bir kez daha sarsıldı.

DAMLASU İKİZOĞLU'NDAN VEDA PAYLAŞIMI

Dizide Kadir'in sevgilisi Melisa karakterine hayat veren güzel oyuncu Damlasu İkizoğlu da Instagram hesabı üzerinden diziye veda ettiğini duyurdu. Güzel oyuncu, veda paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

''Evet..! Benim Melisa ile yolculuğum buraya kadardı. Ne denebilir ki, tertemiz delirdik. Kardeşlerim çok güzel bir serüven oldu benim için. Bana bu güzel rolü teslim eden ngmediatv ve sevgili yönetmenim Serkan Birinci'ye sonsuz teşekkürler.. Gerçek abim Celil Nalçakan iyi ki varsın, canım Simge Selçuk ve Onur Seyit Yaran bu süreçte sımsıcak bir aile olduğumuz için çok mutluyum. Hellö partner Halit Özgür Sarı çok eğlenmedik mi be! Şimdi üzücü ama #KadMelVeda diyebilir miyiz? Bu keyifli yolculukta beraber olduğum tüm oyuncu arkadaşlarım, iyi ki sizi tanımışım, iyi ki beraberdik. Ve tabii ki gizli kahramanlar, sevgili ekip, siz olmasaydınız bu başarı olmazdı, hepinizin emeğine, yüreğine sağlık.. En büyük teşekkür ise sizlere.. Beni hiç yalnız hissettirmediğiniz, güzel dilekleriniz ve mesajlarınızla yanımda olduğunuzu hissettirdiğiniz için çok teşekkür ederim. Bu bir ayrılık değil, yeni serüvenlerde karşılaşmak üzere...''