Kardeşlerim'in Akif'i Celil Nalçakan ağzını bozdu! Mültecilere ettiği küfürle hayranlarını şaşırttı!

ATV ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim'de Akif karakterine hayat veren başarılı oyuncu Celil Nalçakan'ın sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım dikkat çekti.Son zamanlarda tacizci mülteci haberlerinin yayılmasından rahatsızlık duyan oyuncu Twitter hesabından tepkisini dile getirdi.

"SAPIK MÜLTECİ İSTEMİYORUM"

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da gizlice kadınların videolarını çektikleri ortaya çıkan ve anında TikTok hesaplarını kapatan sapık Pakistanlı mültecilere tepkiler çığ gibi büyürken 43 yaşındaki oyuncu Celil Nalçakan Twitter hesabından "Vatanımda sapık mülteci istemiyorum" diyerek isyan etti.

Sözlerine devam eden ünlü oyuncu, "Bir s...gidin" diyerek mültecileri küfür etti.