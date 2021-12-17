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  3. Kardeşlerim'in Suzan'ı Ahu Yağtu ödül töreninde kendini yerde buldu! Yardımına rol arkadaşı yetişti!

Kardeşlerim'in Suzan'ı Ahu Yağtu ödül töreninde kendini yerde buldu! Yardımına rol arkadaşı yetişti!

Geçtiğimiz akşam düzenlenen GQ Men Of The Year 2021'de ödül vermek için sahneye çıkan Ahu Yağtu, elbisesine takılınca yere kapaklandı. Yağtu'nun yardımına ise aynı dizide rol aldığı ve gecenin sunuculuğunu yapan Fadik Sevin Atasoy yetişti.

Her yıl GQ Türkiye tarafından düzenlenen Men Of The Year ödül töreni başarılı sunucu ve oyuncu Fadik Sevin Atasoy'un sunumuyla gerçekleştirildi. Ünlü isimlerin şıklık yarışına girdiği törende ödül veren Ahu Yağtu'nun yaşadığı talihsiz kaza geceye damga vurdu.

YERE KAPAKLANDI

Kardeşlerim dizisinde Suzan karakterine hayat veren ünlü oyuncu, GQ Men Of The Year 2021 Ödül Töreni'ne kırmızı rugan elbisesiyle katıldı.

Kardeşlerim'in Suzan'ı Ahu Yağtu ödül töreninde kendini yerde buldu! Yardımına rol arkadaşı yetişti!

Yağtu ödül vermek için sahneye çıktığı sırada, merdivende ayağı takılınca yere düştü. Yağtu'nun yardımına ise Kardeşlerim dizisindeki rol arkadaşı Fadik Sevin Atasoy yetişti.

Emine Özfalcı
Magazin Editörü
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