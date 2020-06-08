Kardeşler arasında alacak verecek hesaplaşması kanlı bitti

İstanbul Arnavutköy'de dün gece saatlerinde kardeşler arasında dehşet yaşandı. İslambey Mahallesi Tuğrul Bey Sokak'ta yaşanan olayda, Rıfat, Selman, Eren ve Mahir Cihangir kardeşlerin ortak olduğu inşaat firmasının batması üzerine, kardeşler arasında alacak verecek meselesi yüzünden sözlü tartışmalar yaşanmaya başladı. Rıfat ve Selman Cihangir, meseleyi görüşmek için telefonda yaptıkları konuşmada da tartıştı. Yaşanan tartışmanın şiddetlenmesi üzerine Rıfat Cihangir kardeşleri Eren ve Selman’ı alarak diğer kardeşi Mahir Cihangir’in yanına gitti.

Tartışma kavgaya dönüşünce Mahir kardeşi Rıfat Cihangir’i bıçakladı. Rıfat Cihangir, aldığı bıçak darbesiyle kanlar içinde yere düşerek olay yerinde hayatını kaybetti.

ŞOKUN ETKİSİYLE...

Mahir Cihangir’in kardeşi Rıfat’ı bıçaklamasının ardından olay yerinde bulunan Selman Cihangir’de beraberinde getirdiği silahla, kardeşini bıçaklayan Mahir’e ateş etti. Mahir Cihangir kanlar içinde yere yığılırken, kardeşler olayın şokunu uzun süre atlatamadı.

VURULAN KARDEŞLERİNİ ACİLE GÖTÜRDÜLER

Olayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Bu sırada olayda yara almayan Selman ve Eren kardeşler şoku atlatarak yaralı kardeşlerini geldikleri araca bindirerek Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne götürdü.

KARDEŞİNİ VURAN ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI

Hastaneye getirilen Rıfat Cihangir hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralı Mahir Cihangir ise yapılan ilk müdahale sonrasında Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Olay yerine gittikten sonra hastaneye gelen polis ekipleri, kardeşini silahla vuran Selman Cihangir’i gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.