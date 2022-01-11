Kardinallik ne demek, TDK'ya göre Kardinallik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kardinallik ne demek? Kardinallik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kardinallik kelimesi. Peki kardinallik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kardinallik nedir, kardinallik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KARDİNALLİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kardinallik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre kardinallik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kardinal olma durumu

- Kardinalin görevi veya makamı

