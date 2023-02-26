Karel Eerme kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Karel Eerme Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Karel Eerme adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Karel Eerme Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Karel Eerme 22 Nisan 2004 tarihinde Tallinn şehrinde doğmuştur. Estonya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Karel Eerme Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Harju JK Laagri futbol takımında oynamaktadır. Harju JK Laagri takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Karel Eerme'nin Harju JK Laagri ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Karel Eerme Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Karel Eerme futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2019 yılında Harju JK U17
1 Ocak 2020 yılında Harju JK
Karel Eerme Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Karel Eerme şuan Harju JK Laagri takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?Harju JK
Karel Eerme Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Estonya U19 takımında 19 numaralı formasıyla 25 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.
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