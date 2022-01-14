Karfiçe ne demek, TDK'ya göre Karfiçe kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Karfiçe ne demek? Karfiçe TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi karfiçe kelimesi. Peki karfiçe ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre karfiçe nedir, karfiçe kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KARFİÇE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Karfiçe kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Karfiçe kelimesi kökenlidir.

TDK'ya göre karfiçe kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Orta boy demir çivi

