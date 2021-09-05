Kargaları korkutmak isterken komşusunu vurdu!

Konya'ya bağlı Meram ilçesinde gerçekleşen olayda, 2 katlı bir binanın birinci katında oturan 70 yaşındaki Halim G., üzüm bağına gelen kargaları kovalamak için av tüfeğiyle havaya rastgele ateş açtı. O sırada yaşlı adamın komşusu ve 2 çocuk annesi olan Gülizar Y., evinin balkonunda biber asıyordu. Tam da o esnada havada uçuşan kurşunlar talihsiz kadına isabet etti.

SAĞLIK EKİPLERİNİ OĞLU ARADI

Gülizar Y.’nin oğlu 13 yaşındaki Ali Y., annesinin kanlar içinde yerde yattığını görünce 112 Acil Servis ekibine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı kadın ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı.

İKİ ÇOCUK ANNESİ KADININ DURUMU İYİ

İlk müdahale sonrası hastaneye kaldırılan ve burada tedavi altına alınan Gülizar Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ateş açan yaşlı adam Halim G. ise ifadesi alınmak üzere polis ekiplerince emniyete götürüldü.

Olay sırasında annesinin yanında olan Ali Y., "Annem şu köşede duruyordu, biberleri falan asıyordu. Diğer kişi de bahçesindeydi. Oraya karga gelmiş, kargaya ateş ederken saçmalar annemin üstüne yağmış. Ben kapının yanındaydım. Görünce hemen yanına gittim. Kafasından kan akmaya başladı. Babamları çağırdım. Daha önce de birkaç defa atmıştı, duymuştuk biz. Hep kargalara atıyordu" ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor...