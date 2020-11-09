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  3. Kargo paketini taşımayan güvenliğe ateş püskürdü

Kargo paketini taşımayan güvenliğe ateş püskürdü

Esenyurt'ta bir sitede oturan kadın, gelen kargosunun güvenlik görevlisi tarafından evine çıkarmak için yardım etmemesi üzerine ortalığı birbirine kattı. Kadın, "Bizim evin önünde çalışan bir köpeksin" diye hakaretler savurdu.

Kargo paketini taşımayan güvenliğe ateş püskürdü

Olay, Esenyurt İncirtepe mahallesinde bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, Necla A. isimli kadına bir kargo paketi geldi. Güvenlik görevlilerine teslim edilen kargo paketi, teslim alınması için Necla A.'ya haber verildi. Evinde bulunan Necla A. ise güvenlik görevlisine paketi yukarıya çıkarmasını istedi. Ancak güvenlik görevlisi aşağıya inip güvenlik kulübesinden alması gerektiğini söyleyince kadın çılgına döndü.

HAKARETLER SAVURDU, SİTENİN GİRİŞİNDEKİ BARİYERİ KIRDI

Aldığı olumsuz yanıt karşısında çılgına dönen kadın, aşağıya inerek güvenlik görevlisine önce hakaret etti daha sonra darp etmeye başladı. Öfkesi dinmeyen kadın, daha sonrada site girişindeki bariyeri kırarak zarar verdi. Yaşanan bu olayların ardından site yönetimi polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri iki tarafı da karakola götürdü. Tüm yaşanan olaylar ise sitenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Damla Korkmaz
Haber Editörü


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