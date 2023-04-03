Karim El Fakiri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Karim El Fakiri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Karim El Fakiri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Karim El Fakiri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Karim El Fakiri 9 Haziran 2004 tarihinde doğmuştur. Hollanda,Fas uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Karim El Fakiri Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini InFootball Agency yapmaktadır. Karim El Fakiri, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
ADO Den Haag U21 futbol takımında oynamaktadır. ADO Den Haag U21 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Karim El Fakiri'nin ADO Den Haag U21 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Karim El Fakiri Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Karim El Fakiri futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Sparta R. U18
1 Temmuz 2022 yılında ADO U21
Karim El Fakiri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Karim El Fakiri şuan ADO Den Haag U21 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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