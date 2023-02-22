Karim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Karim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Karim adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Karim Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Karim 25 Eylül 1998 tarihinde Niamey şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Nijer uyrukludur.Gerçek adı da Abdoulaye Doudou şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Karim Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Rstt management yapmaktadır. Karim, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dakkada FC futbol takımında oynamaktadır. Dakkada FC takımına 14 Haziran 2021 tarihinde katılmıştır. Karim'nin Dakkada FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Karim Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Karim isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Karim Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Karim futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Leixões U19

1 Temmuz 2017 yılında Leixões B

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

14 Haziran 2021 yılında Dakkada FC

Karim Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Karim şuan Dakkada FC takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Karim Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Nijer takımında 22 numaralı formasıyla 10 Haziran 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Niger U17 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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