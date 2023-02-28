Karim Nedved kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Karim Nedved Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Karim Nedved adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Karim Nedved Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Karim Nedved 8 Ağustos 1997 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da Karim Walid şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Karim Nedved Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Karim Nedved, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Future FC futbol takımında oynamaktadır. Future FC takımına 14 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Karim Nedved'nin Future FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Karim Nedved Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Karim Nedved isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Karim Nedved Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Karim Nedved futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Ocak 2015 yılında Harras Hodoud

30 Haziran 2015 yılında El Ahly U19

8 Ağustos 2015 yılında Wadi Degla

30 Haziran 2016 yılında El Ahly U19

1 Ağustos 2016 yılında El Ahly

14 Eylül 2021 yılında Future FC

30 Haziran 2023 yılında El Ahly

Karim Nedved Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Karim Nedved şuan Future FC takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Karim Nedved Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Mısır U20 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 2 gol atmıştır.

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