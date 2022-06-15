Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar hayrete düşürdü! Madeni para, pil, çivi... Tam tamına 233 cisim

Van'ın İpekyolu ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Z.D, karın ağrısı şikayeti yaşamaya başlaması üzerine, yakınları tarafından Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi'ne götürüldü. Ultrason ve röntgen filmi çekilen hastanın midesinde çok sayıda parça olduğu belirlendi.

83 TANE 1 LİRA VE DAHASI...

Bunun üzerine Genel Cerrahi Servisinde ameliyata alınan Z.D'nin midesinde, 1 liralık 83 madeni para, pil, mıknatıs, çivi, cam parçaları, taş ve vida gibi 233 malzeme çıkarıldı.

İki saat süren ameliyat sonucu midesi temizlenen ve yiyecek verilmeye başlanan hasta, birkaç gün içinde taburcu olacak.

Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Genel Cerrahi Uzmanı Doktor Serhat Binici, erişkin yaşlarda gördükleri bir durum olmadığını belirterek,

"Ameliyat esnasında çivilerden bir iki tanesinin mide duvarını geçtiğini gördük. Kalın bağırsakta değişik ebatlarda iki metal parça ve iki taş olduğunu izledik. Midesini açtığımızda pil, mıknatıs, çivi, metal para, cam parçası, vidalar olduğunu gördük. Midesini tamamen temizledik. Erişkin yaşlarda gördüğümüz bir durum değil, daha çok çocukluk çağında ve bilinçsizce yutulan yabancı cisimler oluyor. Erişkin yaş grubunda genelde psikiyatri hastaları, mahkumlar veya istismar olaylarında görülebiliyor." ifadelerini kullandı.